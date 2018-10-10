PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус - много пострадавших/

На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус – много пострадавших

Сегодня во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение автопоезда с пассажирским микроавтобусом.

ДТП

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись автопоезд DAF и микроавтобус ГАЗель, в результате чего один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщает пресс-служба ГУНП Львовской области.

– Столкнулись автопоезд DAF и микроавтобус ГАЗель, которые двигались в одном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет, – говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Медики устанавливают диагнозы пострадавшим.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте: Отказали тормоза: троллейбус задавил людей на остановке

К слову, в Киеве на перекрестке улиц Ольжича и Телиги в сторону станции метро Дорогожичи произошло ДТП.

Фото: пресс-служба ГУНП Львовской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Звезда сериала Кухня сбил человека
ДТП в день свадьбы: во время похищения невесты авто врезалось в дерево
Откинуло под троллейбус: в Виннице Renault сбил пешехода
Под Киевом в ДТП разбился украинский политолог
В Нью-Йорке разбился свадебный лимузин: погибли 20 человек
Выехал на встречную полосу: на Харьковщине легковушка протаранила автобус
В Киеве перевернулся автобус – есть пострадавшие
Смертельное ДТП с маршруткой под Борисполем: водитель не выжил
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка