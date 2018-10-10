Сегодня во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение автопоезда с пассажирским микроавтобусом.
Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись автопоезд DAF и микроавтобус ГАЗель, в результате чего один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщает пресс-служба ГУНП Львовской области.
– Столкнулись автопоезд DAF и микроавтобус ГАЗель, которые двигались в одном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет, – говорится в сообщении.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Медики устанавливают диагнозы пострадавшим.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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К слову, в Киеве на перекрестке улиц Ольжича и Телиги в сторону станции метро Дорогожичи произошло ДТП.