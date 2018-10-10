Сьогодні у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення автопоїзда з пасажирським мікроавтобусом.
У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автопоїзд DAF та мікроавтобус ГАЗель, у результаті чого одна людина загинула, іще 6 постраждали, повідомляє прес-служба ГУНП Львівської області.
– Зіткнулись автопоїзд DAF та мікроавтобус ГАЗель, які рухались в одному напрямку. Від удару мікроавтобус з’їхав у кювет, – йдеться у повідомленні.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Медики встановлюють діагнози потерпілим.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Читайте: Відмовили гальма: тролейбус задавив людей на зупинці
До слова, у Києві на перехресті вулиць Ольжича і Теліги, у бік станції метро Дорогожичі сталася ДТП.
Фото: прес-служба ГУНП Львівської області
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+