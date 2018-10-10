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На Львівщині вантажівка протаранила мікроавтобус – багато постраждалих

Сьогодні у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення автопоїзда з пасажирським мікроавтобусом.

ДТП

У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися  автопоїзд DAF та мікроавтобус ГАЗель, у результаті чого одна людина загинула, іще 6 постраждали, повідомляє прес-служба ГУНП Львівської області.

– Зіткнулись автопоїзд DAF та мікроавтобус ГАЗель, які рухались в одному напрямку. Від удару мікроавтобус з’їхав у кювет, – йдеться у повідомленні.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Медики встановлюють діагнози потерпілим.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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До слова, у Києві на перехресті вулиць Ольжича і Теліги, у бік станції метро Дорогожичі сталася ДТП.

Фото: прес-служба ГУНП Львівської області

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