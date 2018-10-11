В Харькове убийца через балкон залез в квартиру 81-пенсионерки на втором этаже, убил женщину и еще неделю жил там вместе с трупом.

Тело пенсионерки около недели лежало в коридоре, а ее убийца пил и ел ее закрутки и выносил из квартиры все, что только можно ,skj продать, сообщают Чрезвычайные новости.

Соседи долго не чувствовали характерного запаха, потому что в квартире, где жила старушка, были круглосуточно открыты все окна.

За это время убийца вынес из квартиры телевизор, ковер, сервизы и даже ванну и железная кровать.

Тело женщины нашла дочь, которая раз в неделю навещала мать.

Был в квартире и убийца. Он успел убежать, однако вскоре удалось выяснить, что это хороший знакомый внука жертвы.

Мужчина знал, что есть в квартире, и бабушка одна, потому что внук служит на востоке Украины.

Нашлись даже свидетели, которые видели, как он лез к старушке через балкон, однако не обратили на это внимания, потому что женщина была глухая, поэтому часто не открывала дверь. И даже внуку таким путем приходилось попадать домой.

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К слову, в Каменском (Днепропетровская область) мужчина убил знакомую, и расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.