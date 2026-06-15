Удар России по Киево-Печерской лавре вызвал широкую международную реакцию. Представители ЕС, европейских государств и США осудили атаку на объект ЮНЕСКО и назвали действия РФ военным преступлением и проявлением варварства.

Атака на Киево-Печерскую лавру: международная реакция

Реагируя на удар по Киево-Печерской лавре, высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Россия вновь усилила нападения на украинских мирных жителей, и назвала атаку на объект ЮНЕСКО военным преступлением.

— Это военные преступления, и России придется за них отвечать. В ответ сегодня мы вводим дополнительные санкции, направленные против российского ВПК и “теневого флота”. Каждая мера еще больше ограничивает пространство для маневра России, — подчеркнула она.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что удар по Киево-Печерской лавре в очередной раз продемонстрировал варварство России и пренебрежение к человечеству, несмотря на заявления Кремля о защите христианской цивилизации.

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Глава МИД Латвии Байба Браже подчеркнула, что атаки на христианские святыни являются проявлением жестокого варварства России, и призвала не допускать нормализации российской агрессии на международной арене.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал ночной удар проявлением жестокости Путина и сравнил повреждение Киево-Печерской лавры с ударом по Нотр-Даму или базилике Сен-Дени для французов.

— Для нас, французов, это эквивалент бомбардировки Нотр-Дама или Сен-Дени, что, очевидно, неприемлемо, — отметил министр.

Он добавил, что поддержка Украины со стороны ЕС только усиливается, передает Укринформ.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Россия демонстрирует полное пренебрежение человеческой жизнью, культурным наследием и духовными традициями, и призвал усилить международное давление.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль снова показал, что для него нет ничего святого, а настоящая вера не может сочетаться с бомбардировкой храмов.

— Настоящая вера не бомбит соборы. Молдова стоит на стороне Украины. Давление должно расти, пока Россию не остановят, — написала она.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку очередным доказательством того, что Россия продолжает путь насилия и разрушений, и заявила о необходимости усиления давления на Москву.

— Сегодня лидеры G7 встретятся в Эвиане. Мы обсудим следующие шаги по усилению давления на Россию, привлечению Путина к столу переговоров и прекращению этих бессмысленных убийств. Европа хочет мира. Но украинский народ — больше всего, — подчеркнула президент.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что атака на Киево-Печерскую лавру произошла в день, когда Украина открывает новый этап переговоров по вступлению в ЕС, и назвала это сигналом страха России перед демократической Украиной.

— Они убили спасателей в Харькове, ранили мирных жителей в Киеве и подожгли Киево-Печерскую лавру, одно из важнейших религиозных мест Украины. Время говорит само за себя. В день, когда Украина открывает свои первые переговорные кластеры, РФ снова показывает, чего она боится больше всего. Демократическую Украину, прочно закрепленную в Европе, — отметила она.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что нет ни одного военного оправдания для ударов по гражданскому и культурному наследию, и отметил необходимость ответственности за преступления РФ.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер назвала удар по святыне возмутительным актом и подтвердила поддержку действий Украины в рамках ЮНЕСКО и усиление давления на российскую военную инфраструктуру.

Перед началом встречи глав МИД государств ЕС в Люксембурге министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что атака абсолютно неприемлема, и призвала к скорейшему прекращению огня и полной ответственности России за военные преступления, пишет Укринформ.

Американский пастор Марк Бернс, духовный советник президента США, заявил, что его мысли и молитвы с украинцами, пострадавшими от атаки на одну из крупнейших религиозных святынь Украины.

Глава венгерского МИД Анита Орбан решительно осудила удар по Киево-Печерской лавре, отметив, что какие-либо нападения на гражданскую инфраструктуру, а особенно на религиозные объекты, неприемлемы.

Глава Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что такие удары РФ еще раз подчеркивают, что Россия продолжает свою эскалацию.

— Эти нападения показывают нежелание России серьезно участвовать в мирных переговорах. Но время не на стороне России. Когда лидеры G7 встретятся сегодня в Эвиане, мы обсудим, как усилить давление на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров по справедливому и продолжительному миру в Украине, — отметил Кошта.

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил российский удар по Киево-Печерской лавре. Он подчеркнул, что атака на одну из главных святынь украинского православия не имеет никакого оправдания, равно как и сама российская агрессия против Украины.

Макрон заявил о готовности Франции сотрудничать с украинской стороной по вопросам защиты и восстановления культурного наследия.

По его словам, этот удар лишь усиливает решимость Парижа вместе с союзниками работать над достижением прекращения огня и справедливого мира, несмотря на нежелание России соглашаться на такие шаги.

Напомним, атака на Киево-Печерскую лавру произошла сегодня, 15 июня.

В результате удара произошло возгорание на крыше Успенского собора.

Позже Служба безопасности Украины установила, что российские войска ударили по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО беспилотником Герань-2.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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