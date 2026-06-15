По Киево-Печерской лавре было нанесено два прицельных удара. Враг атаковал Успенский собор и башню Кущника. СБУ установила, что удар по Киево-Печерской лавре был нанесен дроном «Герань-2» — российской версией иранского Шахеда.

Об этом Фактам ICTV сообщил генеральный директор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко.

Удар по Киево-Печерской лавре

По словам Максима Остапенко, ночью около 01:30 раздался взрыв — российский дрон попал в верхнюю часть Успенского собора.

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В то же время, вероятно, был и второй взрыв. Сейчас изучаются видеозаписи с камер наблюдения.

— То есть взрыв был с задержкой или, возможно, разлилась какая-то горючая смесь, которая и вызвала очень сильный пожар. На данный момент 800 квадратных метров покрытия собора повреждены, — рассказал Максим Остапенко.

По его информации, взрывами повреждены несколько сооружений и музеев, расположенных рядом с собором, в частности Национальная сокровищница и Музей печати.

В то же время Максим Остапенко отмечает, что около 05:00 был второй удар по Киево-Печерской лавре. Российский дрон ударил по 300-летней башне Кущника и зданию Художественного арсенала, где произошел пожар.

— То есть мы имеем дело с абсолютно сознательными, целенаправленными ударами по объектам всемирного культурного наследия. Хотел бы напомнить, что Киево-Печерская лавра относится к объектам всемирного наследия, и это вызов всему мировому сообществу и показатель того, что Россия ведет абсолютно варварскую войну и не уважает никакие человеческие и христианские ценности, — отметил гендиректор Киево-Печерской лавры.

Повреждения в Успенском соборе

По словам Максима Остапенко, благодаря оперативным действиям спасателей удалось локализовать пожар в соборе. Ведь если бы огонь продолжал бушевать, то были бы повреждены своды, и сооружение обрушилось бы внутрь.

Сейчас фиксируется сильное задымление. Есть повреждения отдельных элементов росписи.

— Огонь внутрь не попал. В минуты после возгорания нам удалось эвакуировать все культурные ценности и экспонаты. Это предметы 16, 17 и 18 веков, — подчеркнул Максим Остапенко.

Также дрон повредил башню Ивана Кущника (византийский монах, святой, — Ред.). Эта башня (конец 17 — начало 18 в.) является частью укреплений Киево-Печерской лавры. В 2024 году завершили реставрацию кровли башни.

Сейчас трудно прогнозировать, сколько времени понадобится на восстановление Успенского собора. Однако гендиректор уверен, что инициатива сможет объединить и привлечь многих людей.

Цель России

По мнению гендиректора, цель РФ — показать, что ее не интересуют никакие человеческие ценности, никакие музейные объекты, никакие святыни. Россия на пути к своей цели будет уничтожать все — так она поступала веками, подчеркнул Максим Остапенко.

— Я хотел бы напомнить, что именно по приказу из Москвы в 1941 году Успенский собор заминировали и взорвали. А восстановить его удалось только в 2000 году после обретения Украиной независимости. Поэтому Успенский собор — это своего рода символ, как птица Феникс, которая постоянно возрождается уже не один раз. Но, к сожалению, каждый раз его пытаются уничтожить, — сказал Максим Остапенко.

По его словам, во время пожара существовала угроза для уникального 25-метрового иконостаса, который является точной копией иконостаса 18 века.

Уничтоженные памятники культуры

По словам гендиректора Киево-Печерской лавры, на сегодняшний день в Украине в результате войны повреждено или уничтожено около 1700 объектов культурного и духовного наследия.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Лавру атаковали два российских дрона: подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и «Мистецький Арсенал».

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