У Харкові вбивця через балкон заліз до квартири 81-пенсіонерки на другому поверсі, вбив жінку і ще тиждень жив там разом із трупом.

Тіло пенсіонерки близько тижня лежало у коридорі, а її вбивця пив та їв її закрутки і виносив з квартири все, що тільки можна продати, повідомляють Надзвичайні новини.

Сусіди довго не відчували характерного запаху, бо у квартирі, де жила старенька, були цілодобово відкриті всі вікна.

За цей час вбивця виніс з квартири телевізор, килим, сервізи і навіть ванну та залізне ліжко.

Тіло жінки знайшла дочка, яка раз на тиждень провідувала матір.

Був у квартирі і вбивця. Він встиг втекти, проте згодом вдалося з’ясувати, що це добрий знайомий онука жертви.

Чоловік знав, що є у квартирі, і що бабуся сама, бо онук служить на сході України.

Знайшлися навіть свідки, які бачили, як він ліз до старенької через балкон, проте не звернули на це уваги, бо жінка була глуха, тому часто не відкривала двері. І навіть онукові таким шляхом доводилося потрапляти додому.

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До слова, у Кам’янському (Дніпропетровська область) чоловік вбив знайому, та розчленував тіло, аби приховати сліди злочину.