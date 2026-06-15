По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская разведка получила материалы, попадающие к руководству России и показывающие внутреннюю ситуацию в стране. Речь идет, в частности, об оценках уровня поддержки Владимира Путина и степени общественного недовольства.

Согласно этим данным, во внутренних российских отчетах наблюдается тенденция роста недовольства граждан и постепенное снижение поддержки правящей партии.

Несмотря на массовое недовольство, ждать новых президентских выборов россиянам придется еще долго.

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Когда выборы президента в России читайте в нашем материале.

Когда будут следующие президентские выборы в России

Последние президентские выборы в Российской Федерации прошли 17 марта 2024 года. В это время, по результатам РФ, победу вновь одержал действующий президент Владимир Путин.

Согласно российскому законодательству, президент избирается на шесть лет. Это означает, что следующие выборы ожидаются в марте 2030 года.

Когда выборы президента в России: дата

Согласно избирательному законодательству Российской Федерации дату голосования устанавливает Совет Федерации за 90-100 дней до выборов. Поэтому точная дата, когда будут выборы президента в России, пока неизвестна.

По правилам РФ, в первом туре победитель определяется, если кандидат набирает более 50% голосов. Если этого не произошло, тогда проводится второй тур между двумя лидерами голосования. Но второй тур по России не проводился давно.

Выборы 2024: как они проходили

Президентские выборы 2024 проходили на фоне критики со стороны международных организаций. В частности, их легитимность ставили под сомнение из-за ограничения политической конкуренции, недопуска части оппозиционных кандидатов, давления на независимые медиа и общественные инициативы.

Также Европейский парламент принимал резолюции с призывами не признавать результаты голосования, в частности, из-за их проведения и на временно оккупированных территориях Украины.

Отдельно международные наблюдатели заявляли, что выборы не соответствовали стандартам свободного и честного волеизъявления.

В последние годы политическая система в России остается централизованной. У оппозиционных политиков не было равных условий для участия в выборах.

Среди наиболее известных фигур оппозиции был Алексей Навальный, умерший в колонии в 2024 году при странных обстоятельствах.

Поэтому избирательный процесс в России часто критикуют как не обеспечивающий полноценную политическую конкуренцию.

Когда выборы в России в Государственную думу

Помимо президентских выборов в России скоро пройдут выборы в Государственную думу РФ. Следующие парламентские выборы запланированы на осень 2026 года. В это время будет обновляться состав нижней палаты российского парламента.

С политической точки зрения, эти выборы рассматривают как своеобразный индикатор общественных настроений. Из-за результатов голосования можно оценить, насколько действующая власть и правящая партия поддерживаются населением, и как меняется уровень доверия к политической системе в целом. Конкурентность выборов в Государственную думу также неоднократно подвергалась сомнению международными наблюдателями.

Эти выборы, вероятно, будут проходить в условиях, которые в публичном пространстве иронически называют “выборами на пеньках”. Это выражение закрепилось как мем.

Им описывают практику, когда избирательные участки размещают не только в школах или административных зданиях, но и во временных точках под открытым небом. В частности, во дворах жилых домов, у подъездов, на детских площадках, возле автомобилей или на свалках.

Широко об этом заговорили во время голосований в 2020-2021 годах, когда такая организация избирательных участков стала массовой.

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