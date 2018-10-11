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У Києві на Борщагівці пожежа – дим видно за кілька кілометрів

У Києві на Борщагівці сталася пожежа.

Пожежа

У Києві на Борщагівці сталася пожежа, дим від якої видно на кілька кілометрів, повідомляє dtp.kiev.ua в Instagram.

– Щось горить в стороні проспекту Чубаря на Відрадному. Знято біля Ашана на Сім’ї Сосніних, – йдеться у повідомленні.

Деталі події з’ясовуються.

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У Києві на Борщагівці пожежа – дим видно за кілька кілометрів / 2 фотографии

Читайте: Вибухи в Ічні: пожежу на складах ліквідовано

До слова, 10 жовтня на автодорозі Львів-Жовква-Ковель біля села Боянець Жовківського району Volkswagen зіткнувся з рейсовим автобусом Львів-Варяж.

Фото: dtp.kiev.ua

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