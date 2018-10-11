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Во Львовской области авто протаранило маршрутку: 2 погибших, 6 пострадавших

10 октября на автодороге Львов-Жолква-Ковель возле села Боянец Жолковского района Volkswagen выехал столкнулся с рейсовым автобусом Львов-Варяж. Погибли 2 человека.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с внутриобластным рейсовым автобусом Львов-Варяж.

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В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли на месте ДТП.

За медпомощью обратились 6 пассажиров автобуса, двоих из них госпитализировали – 12-летнюю девочку во львовский Охматдет, а 14-летнюю девочку в районную больницу Жолквы.

Причины ДТП выясняет следствие.

Напомним, вчера во Львовской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись автопоезд DAF и микроавтобус ГАЗель, в результате чего один человек погиб, еще 6 пострадали.

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