10 октября на автодороге Львов-Жолква-Ковель возле села Боянец Жолковского района Volkswagen выехал столкнулся с рейсовым автобусом Львов-Варяж. Погибли 2 человека.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с внутриобластным рейсовым автобусом Львов-Варяж.

Читайте: Отказали тормоза: троллейбус задавил людей на остановке

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли на месте ДТП.

За медпомощью обратились 6 пассажиров автобуса, двоих из них госпитализировали – 12-летнюю девочку во львовский Охматдет, а 14-летнюю девочку в районную больницу Жолквы.

Причины ДТП выясняет следствие.

Напомним, вчера во Львовской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись автопоезд DAF и микроавтобус ГАЗель, в результате чего один человек погиб, еще 6 пострадали.