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Смертельна ДТП у Києві: від удару авто відкинуло на 70 метрів

У Києві на проспекті Ватутіна біля торгового центру Sky Mall зіткнулися KIA та Seat. За попередніми даними, двоє людей загинули, п’ятеро в лікарні.

Жахлива смертельна ДТП сталася на проспекті Ватутіна в Києві.

Як повідомляє Еспресо, автомобіль KIA повертав на заправку, коли Seat на великій швидкості летів по смузі громадського транспорту.

У результаті сталося зіткнення. Від удару KIA відкинуло на 70 метрів, а Seat вилетів із дороги у стовп.

На момент аварії в Seat перебували 6 осіб. Дві дівчини отримали травми несумісні з життям, вони померли до приїзду лікарів.

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Смертельна ДТП у Києві: від удару авто відкинуло на 70 метрів / 4 фотографии

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Одного з пасажирів рятувальникам довелося вирізати з легковика.

Водій Seat самостійно вибрався з понівеченого авто та приліг на газон, де чекав швидку.

Ще двох пасажирів цього авто забрали медики швидкої допомоги. Водій KIA також госпіталізований.

У цілому п’ять осіб із травмами різного ступеня тяжкості відвезли в лікарню.

До слова, з 8 жовтня в Україні поновили масштабний контроль швидкості на дорогах.

Фото, відео: Еспресо, Київ оперативний

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