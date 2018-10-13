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В Одесской области грузовик столкнулся с легковым авто – есть жертвы

В Одесской области легковой автомобиль врезался в КамАЗ.

ДТП

В Одесской области на автодороге Киев-Одесса в результате столкновения КамАЗа и легкового авто погибли 2 человека, еще 2 травмированы, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По предварительной информации, водитель SEAT Ibiza не выбрал безопасную скорость и не придерживался дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.

– В результате столкновения погибли двое пассажиров легковушки – женщина, 1980 г.р., и мужчина, 1974 г.р. Еще один пассажир 2013 г.р., и сам водитель этого автомобиля, 1974 г.р., получили незначительные повреждения и были доставлены в больницу, – говорится в сообщении.

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К слову, во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автопоезда.

Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области

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