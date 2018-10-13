В Одеській області легковий автомобіль врізався в КамАЗ.

В Одеській області на автодорозі Київ-Одеса у результаті зіткнення КамАЗа і легкового авто загинули 2 людини, ще 2 травмовані, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, водій SEAT Ibiza не вибрав безпечну швидкість та не дотримався дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ.

– У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів легковика – жінка, 1980 р.н., та чоловік, 1974 р.н. Ще один пасажир 2013 р.н., та сам водій цього автомобіля, 1974 р.н., отримали незначні ушкодження і були доставлені до лікарні, – йдеться у повідомленні.

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До слова, у Львівській області сталося ДТП за участю легкового автомобіля та автопоїзда.

Фото: прес-служба ГУНП в Одеській області