В Одеській області легковий автомобіль врізався в КамАЗ.
В Одеській області на автодорозі Київ-Одеса у результаті зіткнення КамАЗа і легкового авто загинули 2 людини, ще 2 травмовані, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.
За попередньою інформацією, водій SEAT Ibiza не вибрав безпечну швидкість та не дотримався дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ.
– У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів легковика – жінка, 1980 р.н., та чоловік, 1974 р.н. Ще один пасажир 2013 р.н., та сам водій цього автомобіля, 1974 р.н., отримали незначні ушкодження і були доставлені до лікарні, – йдеться у повідомленні.
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До слова, у Львівській області сталося ДТП за участю легкового автомобіля та автопоїзда.
Фото: прес-служба ГУНП в Одеській області
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