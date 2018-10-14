В самолет Dassault Falcon 7X, в которым летели принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния. Пара отправлялась с тайным визитом в Амстердам.

Об этом сообщает The Mirror.

Издание отмечает, что инцидент произошел в конце прошлого месяца.

Удар пришелся в переднюю часть самолета – головной обтекатель, и едва не задел навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт.

Тем не менее, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол.

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Самолету потребовался ремонт, занявший девять дней. А принцу Гарри и Меган Маркл предоставили замену, прислав другой лайнер из Стокгольма.

Аренда самолета стоила $26 тыс., которые пара заплатила из собственного кармана, не используя деньги налогоплательщиков.

Ранее СМИ писали о том, что Меган Маркл беременна – супруги якобы ожидают двойню.

Фото: Скриншот/BBC News.