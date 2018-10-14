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30 млн вольт: у літак принца Гаррі і Меган Маркл вдарила блискавка

У літак Dassault Falcon 7X, в Яким летіли принц Гаррі і Меган Маркл, вдарила блискавка. Пара відправлялася з таємним візитом в Амстердам.

Про це повідомляє The Mirror.

Видання зазначає, що інцидент стався наприкінці минулого місяця.

Удар припав у передню частину літака-головний обтічник, і ледь не зачепив навігаційне обладнання. Через фюзеляж літака пройшов розряд напругою в 30 мільйонів вольт.

Тим не менш, літак благополучно приземлився в амстердамському аеропорту Схіпхол.

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Літаку потрібен був ремонт, що зайняв дев’ять днів. А принцу Гаррі і Меган Маркл надали заміну, надіславши інший лайнер зі Стокгольма.

Оренда літака коштувала $26 тис., які пара заплатила з власної кишені, не використовуючи гроші платників податків.

Раніше ЗМІ писали про те, що Меган Маркл вагітна – подружжя нібито чекає двійню.

Фото: Скріншот/BBC News.

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