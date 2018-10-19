Вранці в Ужгороді в районі ромського поселення Радванка зійшли з рейок два вантажні вагони.
Про це повідомив у Facebook депутат Ужгородської міськради від ромської громади Мирослав Горват.
Судячи з фото, вагони товарняка похилилися на паркан біля приватних будинків і загрожують завалити стіни.
За його словами, станом на 12.00 один з вагонів відтягнутий, “інший вагон, який нахилений до будинку – зараз вирішують, як його краще вирівняти і поставити в колію”.
Аварія товарняка в Ужгороді: вагони можуть завалити будинки / 5 фотографий
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Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькі області мікроавтобусMercedes зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок аварії двоє чоловік загинули, ще семеро пасажирів доставлено до лікарні.
Фото, відео: Мирослав Горват
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