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Аварія товарняка в Ужгороді: вагони можуть завалити будинки

Вранці в Ужгороді в районі ромського поселення Радванка зійшли з рейок два вантажні вагони.

Аварія товарняка в Ужгороді

Про це повідомив у Facebook депутат Ужгородської міськради від ромської громади Мирослав Горват.

Судячи з фото, вагони товарняка похилилися на паркан біля приватних будинків і загрожують завалити стіни.

За його словами, станом на 12.00 один з вагонів відтягнутий, “інший вагон, який нахилений до будинку – зараз вирішують, як його краще вирівняти і поставити в колію”.

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Аварія товарняка в Ужгороді: вагони можуть завалити будинки / 5 фотографий

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Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівецькі області мікроавтобусMercedes зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок аварії двоє чоловік загинули, ще семеро пасажирів доставлено до лікарні.

Фото, відеоМирослав Горват

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