Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары украинских сил по нефтебазе Полтавская в Краснодарском крае РФ и двух нефтеперерабатывающих заводах в Уфе.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в обращении.

Зеленский об ударах по нефтебазе Полтавская и НПЗ в Уфе

По словам президента, дальнобойные операции Украины являются последовательным ответом на российские удары по украинским городам и попытки Москвы затягивать войну.

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Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 25 июня украинские подразделения поразили нефтебазу Полтавская в Краснодарском регионе РФ.

Our long-range operations are consistent, precise responses to Russia dragging out the war and attacking Ukrainian cities and communities. Last night, Defense Forces units struck the Poltavska oil depot in the Krasnodar region. The target was approximately 300 kilometers from… pic.twitter.com/jEixUzrWdY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026

Он уточнил, что расстояние до объекта составляет около 300 километров от линии фронта.

Также, по словам президента, уже утром Служба безопасности Украины нанесла удары по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Уфе — Башнефть-Уфанефтехим и Башнефть-Новойл.

Расстояние до этих объектов, как заявил глава государства, превышает 1 500 километров от линии боевого соприкосновения.

— Наши дальнобойные операции — это последовательные точные ответы на затягивание Россией войны и удары по украинским городам и общинам, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает реализацию собственного плана дальнобойного сдерживания.

— Выполняем план наших дальнобойных санкций. Спасибо всем украинским воинам, которые обеспечивают нашу меткость. Россиянам стоит думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время. Войну нужно завершать, — сказал глава государства.

Ранее президент заявлял, что Украина работает над дальнейшим увеличением дальности применения ударных беспилотников.

По словам Зеленского, украинские дроны уже продемонстрировали возможность поражения целей на расстоянии более 2 500 км.

Он также анонсировал дальнейшее расширение возможностей — до более 3 тыс. км.

Напомним, что в результате атаки на Полтавскую нефтебазу в Краснодарском крае 25 июня на объекте возник пожар.

Кроме того, из-за инцидента временно перекрыли движение между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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