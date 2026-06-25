Ведущая реалити Нового канала Любовь на выживание, певица Lida Lee призналась, на что без колебаний тратит деньги.

Как оказалось, речь идет не о духах или аксессуарах, хотя именно их артистка очень любит.

На что тратит деньги Lida Lee

Звезда поделилась, что никогда не жалеет денег на творчество, в частности на съемки клипов. Снять музыкальное видео — удовольствие не из дешевых. Впрочем, уверяет певица, если идея захватила ее, то она сделает все, чтобы воплотить задуманное.

Сейчас смотрят

– Сейчас у меня вышла новая видеоработа на песню Танці. И это очень крутая, зажигательная история, где мы проводили съемки в бильярде. Там все продумано до мельчайших деталей — образ, движения, актеры, локация, свет. Я не умею делать некачественно, — признается Lida Lee.

Артистка добавляет, что для нее все связано с творческим процессом — не расходы, а инвестиция в то, что ей по душе.

– В этом плане я очень эмоциональная, импульсивная и даже немного сумасшедшая в этом плане девушка, — шутит знаменитость.

Правда, у Lida Lee есть и другие слабости, но на них певица тратится не так охотно.

– Я обожаю парфюмы! И мне очень нравятся очки. Но не могу сказать, что совсем не жалко тратить на это деньги, — со смехом комментирует ведущая реалити Любовь на выживание.

Напомним, ранее Lida Lee раскрыла, почему опасается заходить ночью на страницы маркетплейсов. Оказалось, что это тоже влечет за собой дополнительные расходы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.