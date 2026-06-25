Евросоюз выделяет Украине 3,2 млрд евро первого транша макрофинансовой помощи из кредитного пакета на 90 млрд евро.

Об этом во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС усиливает поддержку Украины: что известно о новом транше

Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС и государства-члены предоставили Украине около €200 млрд помощи.

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– Сегодня мы перечисляем первый транш этого кредита, это €3,2 млрд макрофинансовой помощи. Я рада объявить об этом выделении средств сегодня, – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в ближайшие дни ЕС также начнет перечислять Украине средства из пакета на €6 млрд, предназначенные для производства дронов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это является отражением «солидарности в действии».

– Это показывает, что поддержка Европы для Украины остается неизменной, – подытожила председатель Европейской комиссии.

Она также сообщила, что ЕС продолжает призывать всех партнеров продолжать поддержку, поскольку сильная и независимая Украина – «в наших общих интересах».

Реакция Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя решение ЕС предоставить Украине кредит в размере 3,2 млрд евро, отметила, что средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на укрепление нашей обороноспособности и социальной устойчивости.

– Благодарю Еврокомиссию, лично Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение в поддержку Украины, – подчеркнула она.

Напомним, в ходе Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске планируется заключение около 160 соглашений на общую сумму свыше €10 млрд.

Фото: Юлия Свириденко

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