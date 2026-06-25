Фон дер Ляен объявила о €3,2 млрд для Украины и финансировании дронов
- ЕС перечисляет Украине первый транш макрофинансовой помощи – 3,2 млрд евро из кредитного пакета на 90 млрд евро.
- Еврокомиссия также анонсировала запуск финансирования производства дронов.
- Общий объем поддержки ЕС Украине с начала полномасштабной войны достиг около 200 млрд евро.
Евросоюз выделяет Украине 3,2 млрд евро первого транша макрофинансовой помощи из кредитного пакета на 90 млрд евро.
Об этом во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕС усиливает поддержку Украины: что известно о новом транше
Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС и государства-члены предоставили Украине около €200 млрд помощи.
– Сегодня мы перечисляем первый транш этого кредита, это €3,2 млрд макрофинансовой помощи. Я рада объявить об этом выделении средств сегодня, – заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что в ближайшие дни ЕС также начнет перечислять Украине средства из пакета на €6 млрд, предназначенные для производства дронов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это является отражением «солидарности в действии».
– Это показывает, что поддержка Европы для Украины остается неизменной, – подытожила председатель Европейской комиссии.
Она также сообщила, что ЕС продолжает призывать всех партнеров продолжать поддержку, поскольку сильная и независимая Украина – «в наших общих интересах».
Реакция Украины
Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя решение ЕС предоставить Украине кредит в размере 3,2 млрд евро, отметила, что средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на укрепление нашей обороноспособности и социальной устойчивости.
– Благодарю Еврокомиссию, лично Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение в поддержку Украины, – подчеркнула она.
Напомним, в ходе Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске планируется заключение около 160 соглашений на общую сумму свыше €10 млрд.
Фото: Юлия Свириденко