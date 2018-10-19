Из балкона на 24-м этаже жилой многоэтажки на Харьковском массиве в Киеве выпрыгнул мужчина.

– Сегодня около 8.00 в полицию поступило сообщение, что с 24-го этажа общего балкона дома на Харьковском шоссе выпрыгнул человек, – рассказали УНН в полиции.

Личность погибшего еще не установлена.

Проверяется версия о самоубийстве.

К слову, в сентябре в Мариуполе ученица 11 класса школы №65 выбросилась из недостроенного 14-этажного дома, называемого “пизанской башней”.

В октябре в Мариуполе снова произошла трагедия – две девочки, 14 и 16 лет, спрыгнули с крыши 12-этажного дома.