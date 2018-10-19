З балкона на 24-му поверсі житлової багатоповерхівки на Харківському масиві у Києві вистрибнув чоловік.

– Сьогодні близько 8.00 в поліцію надійшло повідомлення, що з 24-го поверху загального балкона будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік, – розповіли УНН в поліції.

Особа загиблого ще не встановлена.

Перевіряється версія про самогубство.

До слова, у вересні у Маріуполі учениця 11 класу школи №65 викинулася з недобудованого 14-поверхового будинку, який називають “пізанською вежею”.

У жовтні у Маріуполі знову сталася трагедія – дві дівчини, 14 і 16 років, зістрибнули з даху 12-поверхового будинку.