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У Києві чоловік вистрибнув з 24-го поверху

З балкона на 24-му поверсі житлової багатоповерхівки на Харківському масиві у Києві вистрибнув чоловік.

Самогубство

– Сьогодні близько 8.00 в поліцію надійшло повідомлення, що з 24-го поверху загального балкона будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік, – розповіли УНН в поліції.

Читайте: Самогубство у центрі Десна: на місці інциденту знайдена передсмертна записка

Особа загиблого ще не встановлена.

Перевіряється версія про самогубство.

До слова, у вересні у Маріуполі учениця 11 класу школи №65 викинулася з недобудованого 14-поверхового будинку, який називають “пізанською вежею”.

У жовтні у Маріуполі знову сталася трагедія – дві дівчини, 14 і 16 років, зістрибнули з даху 12-поверхового будинку.

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