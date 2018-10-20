Во Львове из Главного железнодорожного вокзала эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров – из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщает полиция Львовскую область.

Правоохранители обследовали железнодорожный вокзал во Львове и не нашли взрывоопасных предметов.

На месте происшествия работали взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании.

Читайте: Пассажиров поезда Николаев-Киев эвакуировали из-за угрозы взрыва

Напомним, на столичном железнодорожном вокзале из поезда Киев-Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за сообщения о минировании.

Фото: Поліція Львівської області