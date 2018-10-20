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На вокзале во Львове искали бомбу: эвакуировали 800 человек

Во Львове из Главного железнодорожного вокзала эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров – из-за анонимного сообщения о минировании.

На вокзалі у Львові шукали бомбу

Об этом сообщает полиция Львовскую область.

Правоохранители обследовали железнодорожный вокзал во Львове и не нашли взрывоопасных предметов.

На месте происшествия работали взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании.

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Напомним, на столичном железнодорожном вокзале из поезда Киев-Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за сообщения о минировании.

Фото: Поліція Львівської області

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