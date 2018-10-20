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На вокзалі у Львові шукали бомбу: евакуювали 800 людей

У Львові з Головного залізничного вокзалу евакуйовано близько 800 осіб персоналу та пасажирів – через анонімне повідомленні про мінування.

На вокзалі у Львові шукали бомбу

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Правоохоронці обстежили залізничний вокзал у Львові і не знайшли вибухонебезпечних предметів.

На місці події працювали вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування.

Читайте: Пасажирів поїзда Миколаїв-Київ евакуювали через загрозу вибуху

Нагадаємо, нещодавно на столичному залізничному вокзалі з поїзда Київ-Маріуполь евакуювали 700 пасажирів черезповідомлення про мінування.

Фото: Поліція Львівської області

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