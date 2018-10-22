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В США неизвестный из автомобиля расстрелял прохожих – 6 раненых

В городе Джексонвилл американского штата Флорида неизвестный на автомобиле открыл стрельбу по прохожим.

Стрілянина

В результате стрельбы во Флориде ранены 6 человек, сообщает в Twitter офис шерифа полиции Джексонвилля.

По данным полиции, стрелок был на сером седане.

Лица пострадавших идентифицированы – им от 20 до 70 лет.

Трое из них находятся в критическом состоянии.

Читайте: Пуля пробила окно. Неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна

К слову, недавно в Нью-Йорке застрелили рэпера Hollywood Play(Фрэнк Снайдер).

Фото: Pixabay

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