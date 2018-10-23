Требования о компенсации пострадавшим водителям в результате масштабного ДТП на проспекте Леси Украинки могут выдвинуть к владельцу крана.

Компенсацию скорее всего обяжут выплачивать владельца крана, пишет Обозреватель.

– Мы видим, что это мобильный подъемный кран. И скорее всего, он принадлежит какому-то работодателю водителя. И скорее всего, это юридическое лицо, – заявил адвокат Егор Штокалов.

Однако он добавил, что только в том случае, если работник находился при исполнении своих трудовых обязанностей, требования будут выдвигаться к работодателю.

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– Если же этот автомобиль принадлежит ему (водителю. – Ред.) или это не его рабочее время, то требования будут выдвигаться к нему лично, как к физическому лицу, – подытожил адвокат.

Напомним, в центре Киева автокран без тормозов смял и отбросил друг на друга 21 автомобиль.

Фото: dtp.kiev.ua