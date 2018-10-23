Вимоги про компенсацію постраждалим водіям внаслідок масштабної ДТП на проспекті Лесі Українки можуть висунути власнику крана.

Компенсацію швидше за все зобов’яжуть виплачувати власника крана, пише Обозреватель.

– Ми бачимо, що це мобільний підйомний кран. І швидше за все, він належить якомусь роботодавцю водія. І швидше за все, це юридична особа, – уточнив Штокалов.

Однак він додав, що лише в тому випадку, якщо працівник перебував при виконанні своїх трудових обов’язків, вимоги висуватимуться до роботодавця.

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– Якщо ж цей автомобіль належить йому (водію. – Ред.) або це не його робочий час, то вимоги будуть висуватимуться до нього особисто, як до фізичної особи, – підсумував адвокат.

Нагадаємо, у центрі Києва автокран без гальм зім’яв і відкинув один на одного 21 автомобіль.

Фото: dtp.kiev.ua