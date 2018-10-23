PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / ДТП на Лесі Українки: хто компенсує збитки постраждалим водіям/

ДТП на Лесі Українки: хто компенсує збитки постраждалим водіям

Вимоги про компенсацію постраждалим водіям внаслідок масштабної ДТП на проспекті Лесі Українки можуть висунути власнику крана.

Компенсацію швидше за все зобов’яжуть виплачувати власника крана, пише Обозреватель.

– Ми бачимо, що це мобільний підйомний кран. І швидше за все, він належить якомусь роботодавцю водія. І швидше за все, це юридична особа, – уточнив Штокалов.

Однак він додав, що лише в тому випадку, якщо працівник перебував при виконанні своїх трудових обов’язків, вимоги висуватимуться до роботодавця.

Читайте: Кран протаранив 21 авто: відео моменту ДТП на Лесі Українки

– Якщо ж цей автомобіль належить йому (водію. – Ред.) або це не його робочий час, то вимоги будуть висуватимуться до нього особисто, як до фізичної особи, – підсумував адвокат.

Нагадаємо, у центрі Києва автокран без гальм зім’яв і відкинув один на одного 21 автомобіль.

Фото: dtp.kiev.ua

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка