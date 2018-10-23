На Кипр обрушился 200-метровый торнадо. Последний раз такое явление на острове фиксировали около 10 лет назад.

Высота вихря достигала 200 метров, сообщает Greek Reporter.

Больше всего пострадали населенные пункты Полиометохо и Агиои-Тримитиас. Там из-за падения деревьев повреждены линии электропередач и жилые дома.

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О жертвах и пострадавших не сообщается.

Власти заверили жителей, что восстановительные работы проведут в кратчайшие сроки. Людей, оставшихся без крова, временно разместили в гостиницах.

Ранее Факты ICTV писали, что в столице Канады Оттаве и городе Гатино был мощный торнадо, в результате которого четверо человек получили серьезные травмы, более 150 тысяч домов остались без электроэнергии.

Фото: dreamstime.

Видео: AlphaNews Live