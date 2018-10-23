На Кіпр налетів 200-метровий торнадо. Останній раз таке явище на острові фіксували близько 10 років тому.
Висота вихору досягала 200 метрів, повідомляє Greek Reporter.
Найбільше постраждали населені пункти Поліометохо і Агіоі-Трімітіас. Там через падіння дерев пошкоджені лінії електропередач і житлові будинки.
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Про жертви і постраждалих не повідомляється.
Влада запевнила жителів, що відновлювальні роботи проведуть у найкоротші терміни. Людей, які залишилися без даху над головою, тимчасово розмістили в готелях.
Раніше Факти ICTV писали, що у столиці Канади Оттаві і місті Гатіно був потужний торнадо, в результаті якого чотири особи отримали серйозні травми, понад 150 тисяч будинків залишилися без електроенергії.
Фото: dreamstime.
Відео: AlphaNews Live