На Кіпр налетів 200-метровий торнадо. Останній раз таке явище на острові фіксували близько 10 років тому.

Висота вихору досягала 200 метрів, повідомляє Greek Reporter.

Найбільше постраждали населені пункти Поліометохо і Агіоі-Трімітіас. Там через падіння дерев пошкоджені лінії електропередач і житлові будинки.

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Про жертви і постраждалих не повідомляється.

Влада запевнила жителів, що відновлювальні роботи проведуть у найкоротші терміни. Людей, які залишилися без даху над головою, тимчасово розмістили в готелях.

Раніше Факти ICTV писали, що у столиці Канади Оттаві і місті Гатіно був потужний торнадо, в результаті якого чотири особи отримали серйозні травми, понад 150 тисяч будинків залишилися без електроенергії.

Фото: dreamstime.

Відео: AlphaNews Live