Следует усилить ответственность за уклонение от военной службы и СОЧ — КорецкийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал подготовку законодательных изменений относительно ответственности за нарушения правил военной службы.
- Министерство обороны завершает работу над соответствующим законопроектом, который должен стать частью более широкого обновления мобилизационной политики.
- Правительство также работает над механизмами бронирования сотрудников и ротации военнослужащих, длительное время находящихся на фронте.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о необходимости усилить ответственность за уклонение от военной службы и самовольное оставление воинской части (СОЧ).
Соответствующий законопроект уже завершает разрабатывать Министерство обороны.
Ответственность за СОЧ: Корецкий анонсировал новый законопроект
Об этом глава правительства сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам Корецкого, правительство уже усовершенствовало процедуру бронирования военнообязанных, приняв соответствующее постановление. Над дальнейшими изменениями совместно работают Министерство обороны и Министерство экономики.
Премьер выразил надежду, что обновленный механизм поможет предотвратить злоупотребления, ранее нередко возникавшие во время бронирования.
В то же время правительство работает над новыми подходами к мобилизации. Их главная цель – обеспечить военнослужащим, которые долгое время находятся на фронте, понятные сроки ротации и возможность возвращения домой.
Корецкий подчеркнул, что армия нуждается в пополнении личного состава, в том числе для замены погибших и раненых защитников.
Напомним, что ранее Кабинет министров Украины обнародовал постановление от 23 октября 2026 года, которым обновил правила бронирования военнообязанных работников.