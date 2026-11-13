Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о необходимости усилить ответственность за уклонение от военной службы и самовольное оставление воинской части (СОЧ).

Соответствующий законопроект уже завершает разрабатывать Министерство обороны.

Ответственность за СОЧ: Корецкий анонсировал новый законопроект

Об этом глава правительства сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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По словам Корецкого, правительство уже усовершенствовало процедуру бронирования военнообязанных, приняв соответствующее постановление. Над дальнейшими изменениями совместно работают Министерство обороны и Министерство экономики.

Премьер выразил надежду, что обновленный механизм поможет предотвратить злоупотребления, ранее нередко возникавшие во время бронирования.

В то же время правительство работает над новыми подходами к мобилизации. Их главная цель – обеспечить военнослужащим, которые долгое время находятся на фронте, понятные сроки ротации и возможность возвращения домой.

Корецкий подчеркнул, что армия нуждается в пополнении личного состава, в том числе для замены погибших и раненых защитников.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины обнародовал постановление от 23 октября 2026 года, которым обновил правила бронирования военнообязанных работников.

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