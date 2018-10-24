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Хищения в Ощадбанке: САП просит согласия на арест нардепа Березкина

Правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Его подозревают в хищении средств Ощадбанка.

Обновлено 16.26. – Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено Генеральному прокурору Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Станислава Березкина Семеновича, – заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Березкину инкриминируют организацию преступления (ч.3 ст.27 УК), присвоение имущества в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК), отмывание средств. Полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и служебный подлог (ч.1 ст.366 УКУ).

– Задержали и сообщили о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы Креатив (в то время. – Ред.) приобрел корпоративные права ОАО Чорноморгидрозализобетон, приобретенные за счет средств банка, – сообщает САП, не называя имена фигурантов дела.

Однако по данным Украинской правды, речь идет про Станислава Березкина. Кроме того, именно Березкин с сыном были основателями холдинга Креатив, о котором говорит следствие.

САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с депутата.

Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.

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Сообщается, что в 2013-2014 году бенефициары Креатива завладели $20 млн Ощадбанка, что на тот момент составляло 160 млн грн.

Банк якобы безосновательно и в нарушение законодательства заключил с Креативом договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более $7 млн (или 56 млн грн. – Ред.).

Присвоенные средства вывели на счета швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов на поставку тропического масла, чего в действительности не было.

Ранее Факты ICTV писалит, что вероятные участники хищения злоупотребляли служебным положением, подделывали документы и использовали их при пособничестве чиновников банка, которые также злоупотребляли служебным положением.

Фото: Ощадбанк

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