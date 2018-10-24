Правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима. Його підозрюють у розкраданні коштів Ощадбанку.

Оновлено 16.26. – Сьогодні, з метою притягнення усіх осіб, ймовірно причетних до вказаних злочинів, мною підписано та скеровано Генеральному прокуророві України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту (арешт) народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича, – заявив керівник САП Назар Холодницький.

Березкіну інкримінують організацію злочину (ч.3 ст.27 ККУ), привласнення майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 ККУ), відмивання коштів. Одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 ККУ) та службове підроблення (ч.1 ст.366 ККУ).

– Затримано та повідомлено про підозру і сина чинного народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи Креатив (на той час. – Ред.) набув корпоративні права ПАТ Чорноморгідрозалізобетон, придбані за рахунок коштів банку, – повідомляє САП, не називаючи імена фігурантів справи.

Однак за даними Української правди, мова йде про Станіслава Березкіна. Крім того, саме Березкін з сином були засновниками холдингу Креатив, про який говорить слідство.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з депутата.

Всього у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру.

Повідомляється, що в 2013-2014 році бенефіціари Креатива заволоділи $20 млн Ощадбанку, що на той момент складало 160 млн грн.

Банк нібито безпідставно і з порушенням законодавства уклав з Креативом договір на кредит на таку суму, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше $7 млн ​​(або 56 млн грн. – Ред.).

Привласнені кошти вивели на рахунки белізьких та швейцарських офшорів під виглядом виконання контрактів з поставки тропічної олії, чого насправді не було.

Раніше Факти ICTV писали, що ймовірні учасники розкрадання зловживали службовим становищем, підробляли документи і використовували їх при пособництві чиновників банку, які зловживали службовим становищем.

Фото: Ощадбанк