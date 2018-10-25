Российский город Туапсе “ушел под воду” после сильного ливня. Из-за подтоплений местные власти ввели режим ЧС, были эвакуированы жители.

В среду, 24 октября, за шесть часов на территории Туапсинского района выпало 116 мм осадков. В зоне затопления в среду оказались 22,3 тыс. домовладений с населением 72,5 тыс. человек и 46 социально-значимых объектов.

– Два человека погибли – это жители Туапсинского района, еще двое пострадали, один числится среди пропавших без вести, – цитирует главу района Анатолия Русина ТАСС.

По официальным данным медицинских служб региона, в Краснодарском крае два человека погибли и еще трое пострадали. Также идут поиски человека, который находился в зоне подтопления.

Кроме того, в Сочи из-за наводнения обрушился единственный мост, который ведет к городу. Движение на федеральной трассе парализовано.













Наводнение в Туапсе: 300 человек эвакуированы, есть погибшие / 7 фотографий

Эвакуированы более 360 человек.

Кроме того, были подтоплены железнодорожные пути, разрушен мост на дороге Туапсе – Майкоп.

На территории края 25 и 26 октября сохраняется предупреждение МЧС о ливнях с грозами, граде и ветре.

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Напомним, в Днепре ливень превратил улицы в реки.

Фото: пресс-служба Кубань-СПАС, Instagram