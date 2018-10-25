Російське місто Туапсе “пішло під воду” після сильної зливи. Через повінь місцева влада запровадила режим НС, були евакуйовані жителі.
У середу, 24 жовтня, за шість годин на території Туапсинського району випало 116 мм опадів. У зоні затоплення виявилися 22,3 тис. домівок з населенням 72,5 тис. осіб і 46 соціально-значущих об’єктів.
– Двоє людей загинули – це жителі Туапсинському району, ще двоє постраждали, один вважається серед зниклих без вести, – цитує главу району Анатолія Русина ТАСС.
За офіційними даними медичних служб регіону, у Краснодарському краї двоє людей загинули і ще троє постраждали. Також йдуть пошуки людини, яка знаходився у зоні підтоплення.
Евакуйовано понад 360 осіб.
Крім того, були підтоплені залізничні колії, зруйнований міст на дорозі Туапсе – Майкоп.
На території краю 25 і 26 жовтня зберігається попередження МНС про зливи з грозами, град і вітер.
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Нагадаємо, у Дніпрі злива перетворила вулиці на річки.
Фото: прес-служба Кубань-СПАС, Instagram