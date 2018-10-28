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Разыскивал Интерпол: в Киеве задержали двух иностранцев

В Киеве пограничники задержали граждан Великобритании и Туркменистана, которых разыскивал Интерпол.

– В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, прибывших из Амстердама в отношении гражданина Великобритании состоялось срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере. По данному факту правоохранители немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола, – рассказали в пресс-службе МВД.

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Также во время оформления пассажиров, прибывших в пункт пропуска Борисполь задержали гражданина Туркменистана. Он прибыл одним из рейсов в Украину. Как выяснилось, правонарушителя разыскивали правоохранители США за совершение кражи.

Ранее Факты ICTV писали, что Нацполиция направила в Интерпол документы для объявления в розыск Владимира Тюрина, которого подозревают в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Фото: МВД

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