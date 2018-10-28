У Києві прикордонники затримали громадян Великої Британії та Туркменістану, яких розшукував Інтерпол.

– У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, що прибули з Амстердаму, стосовно громадянина Великобританії відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об’єднаних Арабських Еміратів за скоєння шахрайства у фінансовій сфері. По даному факту правоохоронці негайно поінформували Укрбюро Інтерполу, – розповіли у прес-службі МВС.

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Також під час оформлення пасажирів, які прибули в пункт пропуску Бориспіль затримали громадянина Туркменістану. Він прибув одним із рейсів на приліт в Україну. Як з’ясувалось, правопорушника розшукували правоохоронці США за вчинення крадіжки.

Раніше Факти ICTV писали, що Нацполіція направила в Інтерпол документи для оголошення в розшук Володимира Тюріна, якого підозрюють у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Фото: МВС