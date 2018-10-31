В Канаде 11-летняя девочка нарядилась демоном на Хэллоуин и ослепла на 4 дня.

Это произошло еще в прошлом году, но мать девочки рассказала об этом только сейчас. Эмили Туркотт (Emilie Turcotte) из города Бленвиль нарядилась демоном, передает Daily Mail. Весь вечер она ходила по соседским домам и выпрашивать конфеты, а на утро почувствовала адскую боль в глазах. Девочка кричала, что они “горят огнем”, и не могла их открыть. Ее обеспокоенная мать немедленно отвезла ребенка к врачу.

Доктора обнаружили у девочки повреждение роговицы и периорбитальный целлюлит — воспаление и заражение века и части кожи вокруг глаз.

Дело в том, что одним из элементов костюма были цветные линзы, они-то и привели к таким последствиям.

Четыре дня Эмили ничего не видела. Она боялась, что ослепла навсегда и не сможет ходить в школу. Со временем зрение вернулось, но девочке пришлось еще месяц носить темные очки.





Глаза горели огнем! Школьница нарядилась демоном на Хэллоуин и ослепла / 3 фотографии

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К слову, пожилая австралийка ослепла после того, как накрасила глаза тушью, срок годности которой истек 20 лет назад.