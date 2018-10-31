У Канаді 11-річна дівчинка перевтілилася у демона на Хелловін і втратила зір на 4 дні.

Це сталося ще минулого року, але мати дівчинки розповіла про це тільки зараз. Емілі Туркотт (Emilie Turcotte) з міста Бленвіль вбралася демоном, передає Daily Mail. Весь вечір вона ходила по сусідам і вимагала цукерки, а на ранок відчула пекельний біль в очах. Дівчинка кричала, що вони “горять вогнем”, і не могла їх відкрити. Її стурбована мати негайно відвезла дитину до лікаря.

Доктора виявили у дівчинки пошкодження рогівки і періорбітальний целюліт – запалення і зараження повік і частини шкіри навколо очей.

Справа у тому, що одним з елементів костюма були кольорові лінзи, вони й призвели до таких наслідків.

Чотири дні Емілі нічого не бачила. Вона боялася, що втратила зір назавжди і не зможе ходити в школу. Згодом зір повернувся, але дівчинці довелося ще місяць носити темні окуляри.

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До речі, літня австралійка осліпла після того, як нафарбувала очі тушшю, термін придатності якої минув 20 років тому.