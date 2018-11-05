У селі Роботівка Кременчуцького району, що на Полтавщині, 8-місячне немовля отруїлося водою з колодязя.

Дитина отруїлася нітратами, які були в питній воді децентралізованого водопостачання, повідомляє прес-служба міськвиконкому Кременчука.

Фахівці Держпродспоживслужби зазначають, що не можна вживати питну воду із невідомих децентралізованих джерел водопостачання – колодязів та бюветів, у воді яких вміст нітратів перевищує 50,0 мг на дециметр кубічний, а тим більше – для приготування сумішей в дитячому харчуванні.

Для дітей віком до 3-х років рекомендовано використовувати бутильовану воду, яка має відповідну супровідну документацію.

Небезпека нітратів полягає у тому, що ці речовини навіть при високих концентраціях не змінюють смак, запах і прозорість води.

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До слова, нещодавно у Дніпрі від отруєння помер 7-річний хлопчик – він з’їв гриб, який знайшов під час прогулянки.