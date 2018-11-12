На автомобильной дороге Чернобыль-Славутич произошло ДТП. Госпитализированы четыре человека.
Причиной аварии стало дикое животное, которое выбежало на проезжую часть дороги.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киевской области.
Спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их в карету скорой помощи.
В результате столкновения животное погибло на месте.
ФОТО: ГУ ДСНС в Киевской области.
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К слову, в городе Купянск Харьковской области 17-летний водитель на Volkswagen протаранил электроопору. Погибла 16-летняя пассажирка.
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