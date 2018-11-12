PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Под Киевом лось спровоцировал ДТП - есть пострадавшие/

Под Киевом лось спровоцировал ДТП – есть пострадавшие

На автомобильной дороге Чернобыль-Славутич произошло ДТП. Госпитализированы четыре человека.

Причиной аварии стало дикое животное, которое выбежало на проезжую часть дороги.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киевской области.

Спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их в карету скорой помощи.

В результате столкновения животное погибло на месте.

ФОТО: ГУ ДСНС в Киевской области.

Читайте: ДТП в Лондоне: пьяный водитель автобуса снес остановку с людьми

К слову, в городе Купянск Харьковской области 17-летний водитель на Volkswagen протаранил электроопору. Погибла 16-летняя пассажирка.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП у Лондоні
ДТП в Лондоне: пьяный водитель автобуса снес остановку с людьми
В Румынии мужчина наехал на людей, много пострадавших, среди них есть дети
Смертельное ДТП на Харьковщине: подросток протаранил электроопору
В Киеве авто влетело в подземный пешеходный переход
У Києві Renault перелетіла через підземний перехід
В Киеве Renault перелетела через подземный переход и врезалась в столб
ДТП с Лещенко: видео момента аварии
ДТП с Лещенко: в авто нардепа влетел грузовик
Тереза Мэй попала в ДТП, есть раненые
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка