В городе Купянск Харьковской области 17-летний водитель на Volkswagen протаранил электроопору. Погибла 16-летняя пассажирка.

– Подросток превысил скорость и протаранил электроопору. В результате чего авто перевернулось. В салоне машины находились двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

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Правоохранители установили, что парень без разрешения взял автомобиль отца.

Сейчас следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



Смертельное ДТП на Харьковщине: подросток протаранил электроопору / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и велосипеда.

Фото: ГУ НП в Харьковской области.