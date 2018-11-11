В городе Купянск Харьковской области 17-летний водитель на Volkswagen протаранил электроопору. Погибла 16-летняя пассажирка.
– Подросток превысил скорость и протаранил электроопору. В результате чего авто перевернулось. В салоне машины находились двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
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Правоохранители установили, что парень без разрешения взял автомобиль отца.
Сейчас следователями решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Смертельное ДТП на Харьковщине: подросток протаранил электроопору / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и велосипеда.
Фото: ГУ НП в Харьковской области.
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