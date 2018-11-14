13 ноября в хуторе Красный (Россия) ученик принес в школу топор и канистру бензина.

Об этом сообщает Медуза.

Учитель забрал опасные предметы у мальчика.

По словам учеников, восьмиклассник не хотел никому навредить.

После того, как школьник выложил предметы на парту, учителя отвели его в кабинет директора.

Там он в присутствии взрослых что-то съел, предположительно, крысиный яд. Его госпитализировали.

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По информации Telegram-канала Mash, одноклассники обзывали школьника жирным и смеялись, что стало причиной такого поступка.

В полиции считают, что он хотел напугать сверстников. Следственный комитет и МВД проводят проверки.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) расстреляли студентов. Среди погибших – 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних, а также 5 преподавателей.

Фото: versiya.info.