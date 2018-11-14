PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Обзивали жирним: учень прийшов до школи з сокирою і прийняв отруту в кабінеті директора/

Обзивали жирним: учень прийшов до школи з сокирою і прийняв отруту в кабінеті директора

13 листопада в хуторі Червоний (Росія) учень приніс до школи сокиру і каністру бензину.

Про це повідомляє Медуза.

Учитель забрав небезпечні предмети у хлопчика.

За словами учнів, восьмикласник не хотів нікому нашкодити.

Після того, як школяр виклав предмети на парту, вчителі відвели його в кабінет директора.

Там він у присутності дорослих щось з’їв, імовірно, щурячу отруту. Його госпіталізували.

ЧитайтеТеракт в Керчі: чому в світі процвітає фендом Колумбайн і як зупинити масові розстріли

За інформацією Telegram-каналу Mash, однокласники обзивали школяра жирним і сміялися, що стало причиною такого вчинку.

У поліції вважають, що він хотів налякати однолітків. Слідчий комітет і МВС проводять перевірки.

Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі в Керчі (Крим) розстріляли студентів. Серед загиблих – 15 студентів, з яких 6 неповнолітніх, а також 5 викладачів.

Фото: versiya.info.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Європі час прокинутися й помітити загрозу: європейські ЗМІ про Росію
Навальному заборонили залишати Росію
Військовий злочинець: у Пермі до стовпа прив’язали опудало Путіна
“Імперський морок”: Єфремова хочуть позбавити “заслуженого артиста” за критику РФ
“Вибори” в ОРДЛО: Росія надала собі ведмежу послугу
австрія
В Австрії затримано шпигуна РФ, глава МЗС скасувала візит до Москви
Намагаються захопити території: ОБСЄ знайшла нові окопи бойовиків на Донбасі
Новий крок Заходу: як світ визнав російську гібридну загрозу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка