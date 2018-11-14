13 листопада в хуторі Червоний (Росія) учень приніс до школи сокиру і каністру бензину.

Про це повідомляє Медуза.

Учитель забрав небезпечні предмети у хлопчика.

За словами учнів, восьмикласник не хотів нікому нашкодити.

Після того, як школяр виклав предмети на парту, вчителі відвели його в кабінет директора.

Там він у присутності дорослих щось з’їв, імовірно, щурячу отруту. Його госпіталізували.

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За інформацією Telegram-каналу Mash, однокласники обзивали школяра жирним і сміялися, що стало причиною такого вчинку.

У поліції вважають, що він хотів налякати однолітків. Слідчий комітет і МВС проводять перевірки.

Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі в Керчі (Крим) розстріляли студентів. Серед загиблих – 15 студентів, з яких 6 неповнолітніх, а також 5 викладачів.

Фото: versiya.info.