13 листопада в хуторі Червоний (Росія) учень приніс до школи сокиру і каністру бензину.
Про це повідомляє Медуза.
Учитель забрав небезпечні предмети у хлопчика.
За словами учнів, восьмикласник не хотів нікому нашкодити.
Після того, як школяр виклав предмети на парту, вчителі відвели його в кабінет директора.
Там він у присутності дорослих щось з’їв, імовірно, щурячу отруту. Його госпіталізували.
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За інформацією Telegram-каналу Mash, однокласники обзивали школяра жирним і сміялися, що стало причиною такого вчинку.
У поліції вважають, що він хотів налякати однолітків. Слідчий комітет і МВС проводять перевірки.
Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі в Керчі (Крим) розстріляли студентів. Серед загиблих – 15 студентів, з яких 6 неповнолітніх, а також 5 викладачів.
Фото: versiya.info.