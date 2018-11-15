Троє підлітків підбігали до жінок, атакували газовим балончиком і знімали хуліганські дії на відео.

У Подільського районі Києва підлітки вигадали собі “розвагу” – атакувати жінок газовим балончиком і знімати це на камери. Хуліганські дії трьох хлопців – 2005, 2003 та 2001 р.н. зупинили поліцейські.

За повідомлення правоохоронців, старшого з підлітків можуть затримати, бо саме він орудував газовим балончиком проти жінок.

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Слідчі відкрили справу про хуліганство (ч. 4 ст. 296). Це провадження може бути завершено з ув’язненням винних строком до 7 років.

Нагадаємо, в Ірпені двоє п’яних підлітків під час конфлікту забили до смерті безхатченка.