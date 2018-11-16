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Главу ВККС облили зеленкой в ​​Киеве

В Киеве двое неизвестных мужчин напали на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова и облили зеленкой.

– Нападение произошло на бульваре Тараса Шевченко. На Сергея Козьякова напали двое неизвестных мужчин и облили зеленкой, – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

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Сейчас правоохранители разыскивают виновных в нападении, им грозит наказание по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

В ВККС отметили, что нападение, скорее всего, связан с принципиальностью Сергея Козьяков о конкурсах и оценки судей по всей Украине.

Ранее Факты ICTV писали, что в Херсоне задержали мужчину, которому инкриминируют терроризм и покушение на убийство активиста. Преступления он планировал по заказу России.

Фото: ВККС

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