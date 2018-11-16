У Києві двоє невідомих чоловіків напали на главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Коз’якова та облили зеленкою.
– Напад стався на бульварі Тараса Шевченка. На Сергія Коз’якова напали двоє невідомих чоловіків та облили зеленкою, – розповіли у прес-службі столичної поліції.
Потерпілому надали медичну допомогу на місці.
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Зараз правоохоронці розшукують винних у нападі, їм загрожує покарання за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України.
У ВККС зазначили, що напад, скоріш за все, пов’язаний з принциповістю Сергія Коз’якова щодо конкурсів та оцінювання суддів по всій Україні.
Раніше Факти ICTV писали, що у Херсоні затримали чоловіка, якому інкримінують тероризм та замах на вбивство активіста. Злочини він планував на замовлення Росії.
Фото: ВККС