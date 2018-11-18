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В США на авиашоу самолет упал на автостоянку, погибли люди

Два человека погибли из-за падения старинного самолета, который подняли в воздух во время авиашоу в США.

В США произошла авиакатастрофа во время авиашоу в городе Фредериксбург. Самолет времен Второй мировой войны поднялся в воздух без проблем, но впоследствии упал на автостоянку.

Аварию потерпел самолет P-51 Mustang, на борту которого находились два человека. Они погибли, сообщает fox 7 austin,

Читайте: У пилота случился сердечный приступ: в США упал самолет

P-51D – это американский истребитель-бомбардировщик времен Второй мировой и Корейской войн.

К слову, в апреле нынешнего года в США разбился другой старинный самолет – Т-6 Texan.

Фото: twitter.com/fox7austin/

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