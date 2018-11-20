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Факти / Надзвичайні події / П’яна ДТП на Хмельниччині: хлопець прокинувся у полі біля мертвої нареченої/

Пьяное ДТП на Хмельнитчине: парень проснулся в поле возле ​​мертвой невесты

В Хмельницкой области в результате пьяного ДТП 21-летний парень потерял свою невесту.

Об этом рассказывается в сюжетов Чрезвычайных новостей.

21-летний Сергей потерял в ДТП свою девушка, которой планировал объясниться.

Медики отмечают, что физическое состояние парня удовлетворительное, а вот его психологическое здоровье вызывает опасения.

Сергей рассказывает, что в тот вечер он со своей любимой и ее подругами отдыхали в одном из заведений города Меджибожа. Там они познакомились с компанией, которая и предложила продолжить вечер в машине.

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Владелица заведения отмечает, что водитель также употреблял алкогольные напитки.

От большого количества выпитого, Сергей уснул в машине, а когда проснулся посреди поля, увидел свою окровавленную и мертвую возлюбленную рядом. Водитель и еще двое пассажиров скрылись.

Правоохранители категоричны: виноват водитель Renault Laguna. Он на скорости минимум 150 км/ч не увидел знак поворота и вылетел прямо в поле. В результате чего автомобиль перевернулся по меньшей мере 4 раза.

Водитель и 3 пассажира получили легкие травмы, а вот у 20-летней девушки шансов на жизнь просто не было. Ее буквально раздавило автомобилем.

Водителем оказался 20-летний житель Черкасской области. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре произошло ДТП с участием десяти автомобилей.

Фото: ГУНП в Хмельницкой области.

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