В Индии ребенок выпал из рук матери и оказался под поездом. Годовалая девочка чудом осталась жива.

Ее спасло то, что она лежала между рельсами.

На видео происшествия, которое было снято на вокзале города Матхура, штат Уттар-Прадешо, обратило внимание Daily Mail.

На ролики слышно, как пассажиры на платформе начинают кричать, увидев ребенка на рельсах. После того, как поезд проехал люди спрыгнули туда и достали ребенка.

Произошло все из-за того, что родители девочки сильно торопились, так как глава семьи не нашел у себя кошелька и выбежал из вагона. За ним ринулась жена с двумя детьми. По словам женщины, она не достаточно крепко держала малышку из-за чего та и выскользнула из ее рук.

Читайте: 30 врачей 5 часов делали массаж сердца умирающему ребенку и спасли его

Читайте: 30 врачей 5 часов делали массаж сердца умирающему ребенку и спасли его

К слову, в Австралии мужчина чудом остался жив, после того, как упал на рельсы перед приближающимся поездом. Его вытащили за несколько секунд до прибытия поезда.

ВИДЕО: Daily Mail