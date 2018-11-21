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Выскользнула из рук: годовалая девочка упала под поезд и выжила

В Индии ребенок выпал из рук матери и оказался под поездом. Годовалая девочка чудом осталась жива.

Ее спасло то, что она лежала между рельсами.

На видео происшествия, которое было снято на вокзале города Матхура, штат Уттар-Прадешо, обратило внимание Daily Mail.

На ролики слышно, как пассажиры на платформе начинают кричать, увидев ребенка на рельсах. После того, как поезд проехал люди спрыгнули туда и достали ребенка.

Произошло все из-за того, что родители девочки сильно торопились, так как глава семьи не нашел у себя кошелька и выбежал из вагона. За ним ринулась жена с двумя детьми. По словам женщины, она не достаточно крепко держала малышку из-за чего та и выскользнула из ее рук.

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К слову, в Австралии мужчина чудом остался жив, после того, как упал на рельсы перед приближающимся поездом. Его вытащили за несколько секунд до прибытия поезда.

ВИДЕО: Daily Mail

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Выскользнула из рук: годовалая девочка упала под поезд и выжила
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