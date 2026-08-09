Реальное состояние событий: в Fire Point озвучили сроки запуска антибаллистического комплекса
- Fire Point планирует полноценный запуск антибаллистического комплекса Freyja в середине 2027 года, а не “до конца месяца”, как писали отдельные медиа.
- Денис Штилерман заявил, что компания завершила первый кластер работ по интеграции компонентов, но впереди еще важный и длительный этап.
- Ранее Fire Point детализировала проект Freyja и перехватчик FP-7.x, который должен стать частью будущей системы противоракетной обороны.
Украинская оборонная компания Fire Point планирует полноценный запуск антибаллистического перехватчика в середине 2027 года, сообщил главный конструктор и совладелец компании Денис Штиллерман.
Fire Point о производстве антибаллистического комплекса
Главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман опроверг информацию, распространенную отдельными украинскими СМИ, о якобы возможности “закрыть небо над Украиной до конца месяца”.
По словам Штиллермана, Fire Point таких заявлений не делала, а обнародованные сообщения не соответствуют действительности.
Как отметил представитель компании, в рамках проекта Freyja завершен первый кластер работ по интеграции компонентов.
Следующим этапом должно стать объединение всех составляющих в единый антибалистический комплекс. После этого система должна пройти полный цикл испытаний, в ходе которых подтвердить способность перехватывать баллистические цели.
– Впереди большой и технологически сложный этап – объединение всех компонентов в единый комплекс. После этого система должна пройти полный цикл испытаний и подтвердить способность перехватывать баллистические цели, – написал он в соцсети X.
По планам Fire Point, завершение этих работ и полноценный запуск комплекса ожидаются в середине 2027 года.