Украинская оборонная компания Fire Point планирует полноценный запуск антибаллистического перехватчика в середине 2027 года, сообщил главный конструктор и совладелец компании Денис Штиллерман.

Fire Point о производстве антибаллистического комплекса

Главный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман опроверг информацию, распространенную отдельными украинскими СМИ, о якобы возможности “закрыть небо над Украиной до конца месяца”.

По словам Штиллермана, Fire Point таких заявлений не делала, а обнародованные сообщения не соответствуют действительности.

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Как отметил представитель компании, в рамках проекта Freyja завершен первый кластер работ по интеграции компонентов.

Следующим этапом должно стать объединение всех составляющих в единый антибалистический комплекс. После этого система должна пройти полный цикл испытаний, в ходе которых подтвердить способность перехватывать баллистические цели.

– Впереди большой и технологически сложный этап – объединение всех компонентов в единый комплекс. После этого система должна пройти полный цикл испытаний и подтвердить способность перехватывать баллистические цели, – написал он в соцсети X.

По планам Fire Point, завершение этих работ и полноценный запуск комплекса ожидаются в середине 2027 года.

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