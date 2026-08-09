Война в Украине закончится только тогда, когда Россия лишится возможности финансировать боевые действия, производить оружие, защищать тыл, пополнять армию и поддерживать внутри страны иллюзию стабильности.

Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) написал в своих соцсетях.

Мадяр назвал пять условий окончания войны

В день своего 51-летия командующий Силами беспилотных систем поделился своим видением того, при каких условиях может закончиться российско-украинская война.

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Враг, отмечает Роберт Бровди, неуемный, поэтому остановка войны не предполагается.

По словам Мадяра, нынешняя война уникальна, ведь впервые в новейшей истории украинцы воюют не на стороне России, а против нее, защищая свое государство.

— Война же закончится только тогда, когда сойдутся все пять нюансов: у агрессора физически исчезнет способность за нее платить, производить оружие, защищать свой тыл, отправлять на убой живую силу и поддерживать иллюзию стабильности и контроля внутри собственного болота, — написал он.

По его мнению, именно поэтому Украина должна продолжать системное асимметричное истощение России, последовательно разрушая эти пять составляющих ее военной машины.

Мадяр также предупредил украинцев, что впереди еще ждут сложные испытания.

По его словам, ключевыми преимуществами Украины являются интеллект, технологическое превосходство, стремление к свободе и исторической справедливости.

— Тем временем желаю людям жить и выстоять, ведь будет труднее, чем было. Воюем умом и математикой. Интеллект нации, развернутый против метрополии, определенное (не всестороннее и не безграничное) технологическое превосходство, но жажда исторической справедливости и свободы, всевовлеченность — это наше действенное оружие, — убежден Мадяр.

В конце обращения командующий поблагодарил военных Сил беспилотных систем за службу и призвал продолжать борьбу.

— Мы выстоим. Москва падет. Крым мы накормим и восстановим, — подытожил Мадяр.

Ранее Роберт Бровди (Мадяр) сообщил о результатах масштабной операции украинских военных в ночь на 9 августа.

По его словам, были поражены позиции ЗРК С-400 возле Геленджика, зенитные комплексы Тор и Панцирь-С1, две радиолокационные станции, а также три судна “теневого флота” РФ в Черном море — нефтяной танкер и два сухогруза.

Фото: Роберт Бровди

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