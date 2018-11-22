В Закарпатской области произошло столкновение автомобилей, что повлекло за собой смерть двух человек.
В Закарпатской области на дороге между населенными пунктами Драгово и Золотарево (Закарпатская область) столкнулись автомобили Toyota Camry и Skoda Octavia. В результате происшествия погибли два человека, сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Еще двое человек получили травмы. Их госпитализировали в больницу.
Правоохранители еще не установили причины аварии, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу.
Авто были настолько сильно повреждены, что спасателям пришлось деблокировать погибших с помощью гидравлического оборудования.
Смертельное ДТП на Закарпатье: от удара авто перевернулось / 3 фотографии
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К слову, в Запорожье трамвай врезался в микроавтобус, в результате чего пострадали пять человек.
Фото: пресс-служба ГСЧС
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