В Закарпатской области произошло столкновение автомобилей, что повлекло за собой смерть двух человек.

В Закарпатской области на дороге между населенными пунктами Драгово и Золотарево (Закарпатская область) столкнулись автомобили Toyota Camry и Skoda Octavia. В результате происшествия погибли два человека, сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Еще двое человек получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Правоохранители еще не установили причины аварии, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу.

Авто были настолько сильно повреждены, что спасателям пришлось деблокировать погибших с помощью гидравлического оборудования.













Смертельное ДТП на Закарпатье: от удара авто перевернулось / 3 фотографии

Читайте: ДТП в Одессе: скорая с пациенткой перевернулась на дороге

К слову, в Запорожье трамвай врезался в микроавтобус, в результате чего пострадали пять человек.

Фото: пресс-служба ГСЧС